Mensaje urgente del Colectivo de Protección de la Embajada al Departamento de Estado de los Estados Unidos

Este es el día 34 de nuestra vida en la embajada de Venezuela en Washington, DC. Estamos preparados para permanecer otros 34 días, o por el tiempo que sea necesario para resolver la disputa de la embajada de manera pacífica y coherente con el Derecho Internacional.

Este memo se envía a los Estados Unidos y Venezuela, así como a los miembros de nuestro Colectivo y aliados. Estamos alentando a la gente a publicar este memorándum, ya que se necesita un proceso transparente para evitar que Estados Unidos tome una decisión unilateral que podría afectar la seguridad de las embajadas en todo el mundo y llevar a un conflicto militar.

Hay dos formas de resolver los problemas en torno a la embajada de Venezuela en DC, que explicaremos.

Antes de hacerlo, reiteramos que nuestro colectivo es uno de personas y organizaciones independientes que no están afiliadas a ningún gobierno. Si bien todos somos ciudadanos estadounidenses, no somos agentes de los Estados Unidos. Mientras estamos aquí con el permiso del gobierno venezolano, no somos sus agentes o representantes.

Estamos aquí en la embajada legalmente. No estamos violando ninguna ley. No entramos ilegalmente y no estamos invadiendo.

1. Salir con un acuerdo de poder de protección.

La salida de la embajada que mejor resuelve los problemas en beneficio de los Estados Unidos y Venezuela es un Acuerdo de poder de protección mutuo. Estados Unidos quiere una Potencia Protectora para su embajada en Caracas. Venezuela quiere una Potencia Protectora para su embajada en DC. Tales acuerdos no son infrecuentes cuando se cortan las relaciones diplomáticas.

Un acuerdo de poder de protección evitaría un conflicto militar que podría llevar a la guerra. Una guerra en Venezuela sería catastrófica para Venezuela, los Estados Unidos y la región. Llevaría a vidas perdidas y la migración masiva del caos y el conflicto de guerra. Le costaría a los Estados Unidos, billones de dólares y se convertiría en un atolladero que involucraría a los países aliados de todo el mundo.

Estamos sirviendo como protectores interinos con la esperanza de que las dos naciones puedan negociar esta resolución. Si esto ocurre, sacaremos las pancartas del edificio, empacaremos nuestros materiales y nos iremos voluntariamente. La electricidad podría estar encendida y saldremos.

Sugerimos un recorrido por vídeo con los funcionarios de la embajada para demostrar que el Colectivo de Protección de la Embajada no dañó el edificio. El único daño al edificio ha sido infligido por los partidarios del golpe de Estado en el curso de sus robos no procesados.

2. Los Estados Unidos violan la Convención de Viena, hacen un desalojo ilegal y arrestos ilegales.

Este enfoque violará el Derecho Internacional y está lleno de riesgos. Los Estados Unidos tendrían que cortar las cadenas en la puerta principal colocada por el personal de la embajada y violar la embajada. Hemos colocado barreras allí y en otras entradas para protegernos de los allanamientos y amenazas constantes de los intrusos que la policía está permitiendo fuera de la embajada. El hecho de que la policía no haya protegido a la embajada y a los ciudadanos estadounidenses que están dentro, nos ha obligado a tomar estas medidas.

Los Protectores de la Embajada no se barricarán, ni se esconderán en la embajada en caso de que la policía ingrese ilegalmente. Nos reuniremos y reafirmaremos pacíficamente nuestros derechos a permanecer en la construcción y el respeto del Derecho Internacional.

Cualquier orden de desalojo basada en una solicitud de los conspiradores del Golpe de Estado, que carecen de autoridad de gobierno, no será una orden legal. El golpe ha fracasado varias veces en Venezuela. El gobierno electo está reconocido por los tribunales venezolanos en virtud del derecho venezolano y por las Naciones Unidas en virtud del Derecho Internacional. Una orden de los conspiradores de golpe designados por los Estados Unidos no sería legal.

Dicha entrada pondría en riesgo a las embajadas de todo el mundo y de los Estados Unidos. Nos preocupan las embajadas y el personal de Estados Unidos en todo el mundo, si se viola la Convención de Viena en esta embajada. Establecería un precedente peligroso que probablemente se usaría contra las embajadas de Estados Unidos.

Si se realiza un desalojo ilegal y arrestos ilegales, haremos responsables a todos los responsables de la toma de decisiones en la cadena de mando y a todos los oficiales que hagan cumplir las órdenes ilegales.

Si hay un aviso de que estamos ingresando ilegalmente y necesitamos desalojar las instalaciones, envíelo a nuestra abogada Mara Verhayden-Hilliard, que se encuentra en este memo.

Nos hemos ocupado de esta embajada y solicitamos un recorrido en vídeo del edificio antes de cualquier arresto.

Esperamos que se pueda lograr una solución sabia y tranquila a este problema para evitar la escalada de este conflicto.

No hay necesidad de que Estados Unidos y Venezuela sean enemigos. Resolver esta disputa de embajada diplomáticamente debería llevar a negociaciones sobre otros asuntos entre las naciones.

El Colectivo de Protección de la Embajada

Texto publicado en https://afgj.org/memo-from-the-embassy-protection-collective

Fuente: AlbaTv