Llamamiento urgente a la Comunidad Internacional ante los recientes acontecimientos y las violaciones de derechos humanos cometidos contra Jesús Santrich

El Comité Santrich Libre de Venezuela apela al concierto internacional de naciones, a los gobiernos, Partidos Políticos, Organizaciones Sociales, y a todos y todas las personas conscientes, con independencia de las mediáticas impuestas, a acompañarnos en el rechazo más profundo por la situación a la cual han llevado al camarada JESUS SANTRICH (Seuxis Pausis Hernández Solarte) a quien han convertido en símbolo de las más altas cualidades de un verdadero revolucionario, que es lo que realmente es.

Rechazamos enérgicamente los niveles de abuso, de desprecio por la humanidad, de ausencia de las más mínima solidaridad, en su intención de golpear el proceso de paz y poder así soslayar las obligaciones contraídas en el acuerdo de La Habana. Es Santrich hoy el símbolo eximio del pueblo sufriente de Colombia, es el rehén de las élites y para ello no han escatimado éstas, torturas e injusticias.

Es la casta de siempre, apuñalando la esperanza de los pueblos y creyendo, peregrinamente, que así nos desmovilizarán, nos asustarán, y nos harán “corregir” el camino. Gruesa equivocación.

En el día de ayer el mundo entero, en vivo y en directo, en tiempo real, como lo posibilita hoy la tecnología, tuvo la oportunidad de constatar cómo se le tuerce el cuello a la justicia, cuando los operadores de ésta son de la catadura del gobierno de Colombia, servil con el amo del norte y asesinos de los pueblos.

Después de un año y dos meses de prisión por un delito que no cometió, apalancado el establecimiento colombiano en su cinismo atávico, en la mentira y el fraude; habiendo apelado al proverbial Santanderismo de “quien hace la ley, hace la trampa ”, aparentando un estado de derecho de filigranas, con el único fin de deshacer lo poco que quedaba del acuerdo de la Habana, recurren a la fuerza bruta contra Santrich, poniendo en grave riesgo su vida y violándole todos sus derechos.

No fue suficiente dilatar lo determinado por la JEP ( Justicia Especial de Paz) que en derecho solicitó las pruebas del delito y en ausencia de ellas, determinó su libertad; no fue suficiente manipular el trámite de las operadores y Cortes de Justicia en Colombia, para violar los procesos como lo hizo el presidente Duque, objetando lo inobjetable porque ya había surtido los trámites respectivos; de todas maneras se dieron mañas para dilatar los tiempos, para dejarlo en prisión a fin de poder construir una coartada criminal, que no solo imposibilitó que se hiciera realmente efectiva su libertad, sino que se le endilgara un nuevo delito, hecho a medida para la situación: Santrich es capturado a los pocos minutos de haber quedado formalmente en libertad. Una segunda captura diseñada en las cocinas del imperio, al cual se rinde prosternado el gobierno Colombiano.

Nosotros y Nosotras, hijos e hijas de Bolívar, de Marulanda, de Leonardo Chirinos, de Hugo Chávez Frías, de tantas y tantos que dieron su vida por la libertad de Nuestra América, declaramos:

1- Ni un paso atrás frente a esta última arremetida del sistema capitalista en su afán, demencial, de no dejar huellas de rebelión, ni posibilidades de vida en el planeta.

2- No a la acumulación sin freno que martiriza a millones y enriquece a muy pocos.

3-No pasarán por encima de nuestro proyecto de Paz con Justicia Social.

4-No entrarán a Venezuela. Defenderemos la Revolución Bolivariana como faro de luz del continente y del mundo y a su legítimo gobierno encabezado por NICOLÁS MADURO MOROS.

5- No guardaremos ni un minuto de silencio por nuestros muertos. Toda una vida de lucha y denuncia.

6- No seremos cómplices del abuso contra los valores simbólicos de la humanidad ni dejaremos que pasen por encima de ellos impunemente.

7-Hacemos responsable al gobierno colombiano de cualquier menoscabo de la salud y la vida de Jesús Santrich. Seguiremos sin tregua defendiendo la libertad de nuestros presos políticos, de cualquier latitud que sean; defenderemos los derechos de las mujeres y las niñas a una vida sin violencia; acompañaremos la lucha de quienes son discriminados, discriminadas, por sus preferencias sexuales.

No aceptaremos, bajo ninguna condición, una vida ajena a los principios solidarios del socialismo.

Viva Bolívar. Viva Manuel Marulanda. Viva Chávez. Viva Jesús Santrich

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

RESPETO A LA SOBERANIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Porfavor pedimos enviar firmas y adhesiones al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Fuente: ABP Noticias